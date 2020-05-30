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中職／林仲秋建議球棒加重 林益全開轟速度加快
跟往年相較，富邦悍將隊林益全本季全壘打產量速度較快，「前輩」林仲秋的建議看到效果。
到今天賽前為止，林益全出賽23場比賽，擊出7支全壘打；去年前23戰，林益全只有3轟，整季則敲出27轟，創個人生涯單季新高。
林益全也有發現自己今年全壘打累積進度比過去快，雖然沒特別追求長打，「可能和重量訓練、球棒重量加重有關」。
林益全從兩年前開始，會跟著職棒前球星林仲秋練習，前輩建議他把球棒重量加到930到940公克，春訓時開始嘗試調整，「揮棒感覺不錯」。
中職生涯前5年，林益全使用910至920公克的球棒，之後聽其他球員建議，減輕重量讓球棒掌握度更好，也改用過870至880公克的球棒，但效果不好。
910公克的球棒，是林益全最常使用的重量，目前加重的感覺雖然不差，「但之後會看身體狀況，若無法負擔，會再調整」。
林益全在24日比賽遭觸身球打到腿部，但沒傷到骨頭，目前已無大礙，今天對中信兄弟隊之戰，擔任先發一壘手、打第4棒。
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