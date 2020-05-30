中職／悍將隊投手陳仕朋、包林傑 下周有機會歸隊輪值

富邦悍將隊傷兵陸續測試狀況，投手陳仕朋明天在二軍出賽，洋投包林傑也要在二軍登板，順利的話，兩人下周可以歸隊。

陳仕朋因為背部不適降二軍，總教練洪一中認為傷勢算輕微，「現在狀況OK，讓他下去比賽試試強度，投球還算正常的話，下周就回一軍。」

富邦先發投手包林傑。 聯合報系資料照

而原本也是先發輪值的洋投包林傑，春訓時腳掌骨裂受傷，預定下周2在二軍投比賽，「看他投完的情況，若一切正常，下周就回一軍陣容，若仍有狀況，繼續在二軍」。

至於有無洋投更替的計畫，洪一中表示，看包林傑這次投完的狀況，「確定後再來討論替換問題」。

之前左膝受傷的蔣智賢，目前還沒有最新報告，洪總說：「代表離出賽還有一段時間，可以出賽時，再詢問他的狀況。」而林哲瑄目前在二軍只能打擊。