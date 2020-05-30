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中職／林智勝韌帶無須再動刀 6月嘗試握棒打擊
中信兄弟隊林智勝4月底受傷，最新進度是韌帶沒有大問題，無須再動刀，預定下周開始進行打Tee練習，歸隊暫無時間表。
林智勝在26日比賽搶攻本壘，造成左手食指、中指開放式骨折，隨即送醫進行復位手術，評估需要休息2至3個月才能開始練習。
傷口在兩周後拆線，確認韌帶和肌腱的狀況沒有大礙，醫生建議不用開刀，總教練丘昌榮也說：「復原狀況有愈來愈好。」
林智勝目前偶爾有握棒，但食指彎曲角度無法過大，6月開始，教練團會讓他從打Tee練習開始，先輕輕地打，主要觀察握棒情形。
至於後續狀況，還得觀察揮完後的力量強度，丘總說：「揮完後會進行量化訓練，看受傷的地方會不會腫脹，若不會就是好消息，若有狀況，就得繼續復健，讓食指關節角度再拉大一點。」
兄弟另名傷兵陳家駒，現在已經可以打擊，但暫時沒辦法全力衝刺，教練團預估可以在6月中歸隊，「但是要看他衝刺測驗結果」。
現階段兄弟沒有大幅人力調動的計畫，二軍投手魏碩成有可能上一軍，丘總說：「他在二軍表現不錯，不過二軍教練認為還要再給他一點時間。」
魏碩成若升上一軍，將以長中繼為主；另名投手廖乙忠，預定下周回一軍。
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