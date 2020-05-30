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中職／就是愛壽司 兄弟洋投萊福力自爆曾狂嗑24盤
來台三年的兄弟洋投萊福力（Mitch Lively）近日接受《臺灣時報》採訪，提及許多私人趣事，包含自己竟和台灣翻譯一口氣合吃了42盤藏壽司。
臺時記者於採訪時先問萊福力，該去哪裡捕獲野生萊福力獲得合照機會。萊福力透露：「我每天都會去同個地方吃早餐。一家芝加哥人開的店。在SOGO百貨旁小巷子裡面，我也常去附近的一家義大利餐廳。」
萊福力接著補充：「然後我不會去酒吧，我通常只是出去吃吃飯。喔對了！我還會去吃藏壽司。我超愛壽司，星期一是我的壽司日！」
隨後記者詢問吃了幾盤，竟意外得知萊福力超大食量。萊福力超有自信表示自己有一次跟翻譯一起去，兩人總共吃掉42盤，自己吃了24盤，翻譯也大啖18盤。萊福力還藉機開玩笑虧翻譯：「那餐我付的，我超照顧他。」
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