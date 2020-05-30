日職／陳冠宇疫情後隊內戰初登板 吳念庭連兩天先發

日本職棒預計6月19日進行開幕戰，練習賽將於6月2日開打，各隊自5月底陸續開始隊內紅白戰，旅日台將有兩人都在今天出賽，陳冠宇今天在羅德隊紅白戰中繼登板，投兩局無失分，還送出兩次三振；西武獅隊野手吳念庭連兩天在隊內戰先發出賽。

陳冠宇在羅德白隊擔任第二任投手，自三局開始接替先發的西野勇士，先三振掉福田秀平，接下來面對角中勝也、鳥谷敬，都讓對手敲出滾地球出局。

四局陳冠宇續投，先讓洋砲萊德（Brandon Laird）敲出滾地出局，再三振掉安田尚憲，雖然被中村獎吾敲出安打，但靠著捕手田村龍弘成功阻殺盜壘，形成另類三上三下。

陳冠宇去年出賽生涯新高的44場，拿下1勝1敗、5次中繼成功，防禦率3.63，今年將滿30歲他，邁入旅日第10年，目標放在幫助球隊先打進季後賽，再挑戰日本一。

西武獅隊從昨天開始在大都會人壽巨蛋舉行自辦隊內紅白戰，吳念庭連續兩天都先發出賽，昨天擔任白隊第六棒、一壘手，今天轉任紅隊，棒次、守備位置相同。