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日職／小球迷親繪王柏融獲獎 火腿作成專屬T恤販售
日職火腿隊近期舉辦小學生繪畫比賽，並由陣中球員王柏融、中田翔、杉谷拳士等人親評。昨天公布得獎名單，「王柏融賞」由11歲日本小球迷獲獎，且製成官方T恤於網路商店販賣，單件售價3000日圓（約840台幣）。
11歲的あずみ投稿的畫作獲得王柏融最終的親睞，王柏融更表示，第一眼看到該名小球迷的作品，就決定讓他獲獎，更大讚小球迷把火腿球衣畫得鉅細靡遺，畫風也很可愛。
除了王柏融以外，火腿也裂了各大球員獎項，包括中田翔賞、杉谷拳士賞、大田泰示賞、西川遥輝賞、近藤健介賞、中島卓也賞等等。其中中田翔賞的獲獎球迷特別將中田翔的小孩也畫了進去，讓中田翔本人直呼很可愛，杉谷拳士則是認為自己選出的得獎畫作讓人充滿精神。
獲獎者的畫作皆會製作成獨一無二的衣服販賣，即日起至6月12日皆可至火腿官網下單。
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