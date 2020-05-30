興華盃／職棒元老牛復興帶隊 親子勇士三級+OB破百人

2015年成軍的親子勇士是國內少數三級完整的社區棒球隊，由前職棒球員方復興(牛復興)擔任總教練，在假日與小朋友一同享受棒球的樂趣。

親子勇士由領隊葉世賢一手組成，一開始他與兩個兒子、鄰居小朋友在公園玩球，久了開始越來越多人參與，在2015年正式成立，目前有少棒、青少棒、青棒以及成人OB，人數超過百人，還有從基隆遠道而來加入的。

方復興說，「親子勇士」這個名稱來自於親子同樂涵義，加上葉世賢是美國亞特蘭大勇士隊球迷，因而命名，宗旨是「快樂打球」，教練團以鼓勵方式帶隊，目前少棒人數將近40人，自幼稚園就有招收，只要有興趣就能參加，每週六、日下午在五股壘球場練習。

親子勇士2015年成軍。 賽事特約記者王婉玲／攝影

方復興是職棒元老，球迷熟悉的名字是牛復興，他在2004年從母姓方，在離開職棒後，修讀教育學分後轉從師職，目前在中平國中擔任體育老師，他說，中平曾組成過棒球隊6、7年，後來解散，自己教體育已經22年，再過2年準備退休。

親子勇士這次參加第二屆興華盃社區少棒邀請賽，今天(30日)預賽分別以14：0、11：0擊敗東園國小、WBC，分組第一晉級4強，方復興表示，小三的游宗翰、小四的張宸維、陳羿愷、李宥宏以及小六的陳皓翔、沈君叡、黃紹崴都被看好有科班能力，球員是否挑戰校隊就看家長與個人意願。