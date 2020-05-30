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韓職／玩偶觀眾暴增！日網友諷：用皮卡丘很不OK喔

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國職棒在看台擺玩偶當觀眾。圖取自2ch中文網
韓國職棒在看台擺玩偶當觀眾。圖取自2ch中文網

因新冠肺炎疫情影響，許多大型賽事不是取消就是延期，近來疫情趨緩，繼中華職棒後，韓國職棒（KBO）成為亞洲第二個開打的職棒賽事。但為了避免群聚，仍不開放觀眾進場，球團只好在看台上擺玩偶讓它們「觀戰」。

這些權充觀眾的玩偶有時甚至比賽況更吸睛，日前LG雙子對戰韓華鷹的賽事中，LG雙子打者揮棒落空，但轉播畫面卻慢慢往本壘後方的玩偶放大，短短七秒的影片不到12小時已經吸引超過10萬次觀看。

日本網友在論壇貼出KBO比賽，玩偶愈來愈多的演進史，各國的卡通角色都有，像是米奇、海綿寶寶、哆啦A夢、寶可夢、KAKAO、熊大等等。原本玩偶還有實行梅花座，漸漸地每個位子上都擺了娃娃，最後一張已經被塞的密密麻麻。

韓國職棒在看台擺玩偶當觀眾。圖取自2ch中文網
韓國職棒在看台擺玩偶當觀眾。圖取自2ch中文網

這畫面引起日本網友熱烈討論：「好可愛」、「這裡面肯定有盜版的」、「這些玩偶沒保持社交距離喔」，由於先前日韓貿易戰，韓國發起抵制日貨的運動，還有日本人潮諷道：「竟然有日本動畫角色」、「這樣若無其事地用皮卡丘沒問題嗎？」、「這該被判親日罪嗎？」。

除了玩偶，之前FC首爾隊曾擺上整排「充氣娃娃」當觀眾，引起熱議。然而很多人認為不妥，FC球團隨即發表道歉聲明，但K聯賽紀律委員會認為此事已造成負面形象，FC首爾隊恐面臨罰款和扣積分的懲罰。

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