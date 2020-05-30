我是MVP／第6局無安打比賽破功 霸能仍繳代表作

比賽時間：5/29 星期五（編號第66場）

對戰組合：樂天桃猿vs.統一獅

MVP : 樂天桃猿 霸能

單場成績：先發七局被敲兩支安打，無失分，五次三振。

能以2小時47分刷新本季最快比賽時間，霸能的「貢獻」功不可沒，他完全展現壓制力，前五局只讓統一獅打者靠著四壞球和觸身球上壘，直到六局下才破功，被敲出兩支安打，但依舊沒有造成失分，用90球完成七局先發任務。

樂天桃猿隊友給予剛剛好的火力支援，比賽以3：1作收，繳出來台代表作的霸能收下本季第三勝，防禦率也降至3.66，總教練曾豪駒在賽後給他打一百分，認為不僅能搶下好球數，投球節奏和品質也都控制很好。

由於上周梅雨季來襲，中職幾乎全部延賽，霸能休了11天才登板，他表示，一段時間沒比賽，身體因為足夠休息感覺不錯，另外這場比賽出手角度從四分之三變成高壓，所以控球狀況很好。

對於破壞他無安打比賽的陳重羽，霸能直言佩服，「他打得很好，面對外角滑球，他是伸長了棒子打到。」