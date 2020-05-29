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玉山盃／扛首戰定軍心 林子崴手感好冷

聯合報 / 記者蘇志畬葉姵妤／新北、桃園報導
新北市林子崴拿下勝投。 記者蘇志畬／攝影
新北市林子崴拿下勝投。 記者蘇志畬／攝影

因雨延後一天，一○九年玉山盃青棒錦標賽終於在昨天展開，衛冕軍新北市隊趕在大雨落下前打完六局，以四比○裁定勝屏東縣隊，台東縣隊則靠主力投手林志光領軍拿下首勝，朝四強目標邁進。

新北市投手林子崴原設定先發七局，手感被上周雨勢打亂，投完六局用了八十七球就換人，總教練周宗志表示，林子崴在搶好球數、投引誘球時，表現不太理想，但仍是倚賴的王牌，看好他扛第一戰能穩定軍心，下場應該就是關鍵戰或決賽。

用球數偏高，林子崴自己也有感覺，雖然先發六局僅被敲一安無失分，還送出七次三振，帳面成績不錯，不過林子崴說：「平常的優點沒有展現出來，算是普普通通。」

台東縣首戰同樣押出主力投手林志光，主投七局僅被敲出兩支安打、失一分，打線則敲出八安，包括潘振宇的場內全壘打，以六比一逆轉擊敗雲林縣隊，台東縣總教練葉明嘉表示：「台東縣已經跟以前不一樣了，選手、教練在各方面經驗都已成熟，不像過去容易軟手。」

台東縣連兩年在玉山盃打進四強，加上月初王貞治盃拿下季軍，今年有信心拚進四強、放眼冠軍戰，林志光要以學長身分帶領學弟們向前衝。

苗栗縣隊祭出「假先發」策略，李宇政先發二點二局失兩分，楊家凱接手後援六點一局，沒有失分，以七比二擊敗嘉義市隊；彰化縣隊後援的沙子宸也繳出四局無失分成績，幫球隊以三比二擊敗花蓮縣隊，高中才開始接受科班訓練一年的沙子宸，球速從一二三公里飆升到一三六公里。

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