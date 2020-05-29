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中職／霸能好投桃猿奪勝 獅隊連23場全壘打紀錄中斷

中央社 / 台北29日電

中華職棒今天在台南棒球場的賽事，樂天桃猿先發霸能投7局，僅被敲2支安打，無失分，終場桃猿3比1擊退統一獅，中斷3連敗，獅隊的團隊連續全壘打紀錄則是止步於23場。

4局上桃猿隊的郭嚴文選到保送後，陳俊秀擊出的球接連造成三壘手郭阜林及左外野手蘇智傑的接球失誤，攻下1分。8局上藍寅倫獲保送後，投手黃竣彥發生傳球失誤，接著陳晨威擊出高飛犧牲打，桃猿再得1分。

雖然8局下獅隊的陳傑憲敲出1打點二壘安打，不過9局上桃猿再開啟攻勢，郭嚴文敲安打、陳俊秀獲保送後，廖健富犧牲觸擊成功，朱育賢擊出高飛犧牲打，終場桃猿就以3比1擊退統一獅隊，桃猿中止3連敗。

桃猿隊先發投手霸能主投7局，被敲2支安打，投2次保送、5次三振，無失分，奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP。獅隊先發投手費爾本也演出優質先發，投6局被敲3支安打，投1次保送、2次三振，失1分但非責失。

獅隊從今年4月19日起，連續23場比賽有全壘打演出，5月8日就已經由陳鏞基突破原本的14場紀錄，之後持續推高障礙，不過今天這場比賽獅隊沒有全壘打出現，在23場止步。

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