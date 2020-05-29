中職／霸能7局無失分率猿止敗 獅斷連23場開轟

樂天桃猿隊今天作客台南球場對上統一獅隊，上演本季難得的投手戰，兩隊先發洋投都繳出優質先發演出，但猿隊打線掌握獅隊單場3次失誤，最終以3：1勝出，終止近期3連敗，獅隊則中斷連續23場開轟紀錄。

面對獅隊先發投手費爾本，猿隊在4局上率先突破，郭嚴文在2出局後選到保送上壘，陳俊秀擊出三壘方向反彈球，獅隊連續發生2次失誤，讓猿隊先持得點。

獅隊費爾本先發6局失1分，第7局由新洋投達尼爾登板，中繼1局無失分，而第8局換投黃竣彥，猿隊靠保送展開攻勢，梁家榮採犧牲觸擊又因失誤上壘，余德龍再以犧牲短打把隊友送上二、三壘，陳晨威擊出右外野高飛犧牲打送回球隊第2分。

獅隊打線前7局僅敲2安，遭到猿隊洋投霸能封鎖，直到8局下才對牛棚展開攻勢，林祖傑從陳禹勳手中擊出安打，陳傑憲在2出局後揮出二壘打，替球隊追回1分。但猿隊在9局上攻占二、三壘，朱育賢代打從陳韻文手中擊出高飛犧牲打追加保險分。

猿隊霸能此戰主投7局，用90球，僅挨2支安打，有2次保送、送出5次三振，沒有失分，拿下本季第3勝。

獅隊費爾本則是先發6局，用74球，被揮出3支安打，僅失1分（非自責分），承擔敗投，黃竣彥、鄭鈞仁中繼各失1分。

此戰獅隊單場敲出5支安打，比猿隊多1支，但因守備「誤」事，讓出勝利，同時自4月19日起締造的連續23場全壘打紀錄（聯盟最高）也告一段落。