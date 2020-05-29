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中職／捕手難兼顧打擊 林宥穎：最差就是這樣了
捕手到底要打得好，還是協助投手、阻殺率高比較重要？林宥穎認為，捕手把分數守下來，有時比打擊的分數還重要，「很難有兩者兼顧的球員」。
台灣有不少球迷喜歡看打擊戰，但也有人喜歡看三振秀，林宥穎說：「三振不單靠投手，捕手也有支援。」
美式足球、NBA都有分攻擊或防守球員，林宥穎認為棒球也是一樣，「現在趨勢重視打擊，所以大家看重打擊數據，但比賽內容中也有好的出局，包含消耗投手球數、幫助跑者推進、觸擊」。
捕手很辛苦，蹲在本壘板後的付出很少人注意，「我很認真在守備，幾乎沒看對方投手的重播，多數時間都在注意對方打者，想辦法幫助投手減少失分」。
在「彈力球」的打擊聯盟中，打擊成績變成重點，林宥穎說：「如果我打擊率4成、阻殺率1成，一定沒有球迷會多說什麼，但若我打擊率1成、阻殺率5成，大家反而會覺得奇怪。」
對於部分球迷的批評，林宥穎不在意，但也會多注意自己的打擊調整，「今年春訓時間長，我一直找不到重心，這陣子又在下雨，持續修正動作，但沒實戰也沒感覺，最差就是這樣了，不會更差了」。
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