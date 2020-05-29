中職／王威晨最速50安 30日繼續挑戰恰恰紀錄
球季打了27場比賽，中信兄弟隊王威晨已經累積49支安打，有機會挑戰「恰恰」彭政閔的最速50安紀錄，最快明天超越前輩，他說：「沒有一定要什麼時間達成，球隊贏球比較好。」
王威晨今年開季表現穩定，安打持續量產，不像去年開季之初走得那麼掙扎，「去年一直在自主訓練，春訓時就想趕快進入比賽狀況，想趕快比賽，導致球季開始急躁面對」。
有了去年教訓，王威晨今年春訓特別讓自己狀況調整慢一點，「原本已經調好面對比賽，但因疫情延後，趕快重新來過，再把狀況慢得更慢一點」。
最近狀況雖不差，王威晨說：「一直還在學習如何保持好的感覺、可以維持一整季，雖然前面有兩年的經驗，但是每次遇到的問題狀況都不一樣，保持學習、如何面對整個球季。」
剛上一軍時，王威晨替自己設定目標，「要當一個穩定的球員，跑守打都是，希望能穩定幫助球隊，不要起伏那麼大」，目前看來，今年的改變很成功。
彭政閔在2004年花了30場比賽累積50安，蔣智賢在2016年也有30場50安的紀錄，王威晨很有機會改寫，他說：「其實我不知道自己打了幾場比賽、幾支安打，看到新聞才知道，但會盡全力，有機會就去突破。」
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