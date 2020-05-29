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中職／兄弟4棒誰來扛才好 現階段張志豪最適合

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
中信兄弟隊第4棒誰來扛？現階段來看，張志豪是最佳人選，總教練丘昌榮也這麼認為。 記者余承翰／攝影
中信兄弟隊第4棒誰來扛？現階段來看，張志豪是最佳人選，總教練丘昌榮也這麼認為。 記者余承翰／攝影

中信兄弟隊第4棒誰來扛？現階段來看，張志豪是最佳人選，總教練丘昌榮也這麼認為，但不是其他人就沒機會，詹子賢、陳子豪、蘇緯達、許基宏等人，都是寄望對象。

兄弟中心打線連貫比較薄弱，今年雖較為固定，但還無法發揮到最佳效果，丘昌榮說：「這些球員大約25、6歲，站在教練立場，當時希望盡快，但有些事情需要很多歷練。」

丘總認為，期待和實際上劃上等號，要經歷一段學習跟歷練，有這段時間歷練，才可以調整過來，「比賽一直在走，每一場都有不同的內容，讓選手順著走就好」

張志豪今年開季不算理想，但最近狀況火熱，連續12場安打、連續4場全壘打、續4場打點、連續4場得分，本周開始扛4棒重責；兄弟本季打過4棒的還有林智勝、詹子賢。

每個人都持續高檔很難，就丘昌榮的經驗來看，「好的時候就自然走，不用刻意怎麼維持更好，太多調整反而是困擾」。

張志豪已經愈來愈成熟，丘總說：「不設定他會走到什麼地方，但期待每年有所突破，低潮可以盡量不要太久，好的時候可以維持長一點的時間。」

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