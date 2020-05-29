國小軟聯女子組／德音壘球甲組稱后 首挑戰女棒拿季軍

新北市德音國小、桃園市長庚國小今天(29日)進行季軍之爭，德音在先發投手陳璇恩4.0局失2分(1分自責)帶領下，以16：3獲勝，拿下108學年度國小軟式聯賽女子組季軍，長庚則獲殿軍。

德音上午預賽最後一場靠著吳怡興完投6局11K失3分(2分自責)好投下，以4：3力退苗栗縣通霄國小，取得晉級門票，接著季軍戰對上長庚，開局就猛攻11人次，長庚投手出現5次四死球，讓德音僅以2安打就換回6分，打出不錯氣勢。

德音國小榮獲季軍。 學生棒球聯盟提供

德音局局都有分數進帳，早早將比分拉開，而先發投手陳璇恩也能控制局面，只被敲出2安打，投出5次三振、3次保送，江渝萱後援1局失1分(非自責)，兩任投手合力演出好投。

德音全隊17人，小六生就有10人，今年在中小學女子壘球聯賽國小甲組榮獲冠軍，首次跨足女棒領域也有季軍佳績，總教練耿鈺真表示，選手從壘球改練棒球只有兩週時間，仍會無法適應，只能盡量調整，這次吳怡興、江渝萱、陳璇恩三名投手表現不錯，未來女棒賽事續辦下去仍會考慮參加。