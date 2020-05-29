韓職／主審拉弓動作搶戲 網友直呼大聯盟快挖角

韓職5月閉門開打，繼中職吉祥物搶鏡畫面，韓職這回也出現主審拉弓姿勢讓人超出戲的畫面，逗笑網友。

昨天韓華鷹對LG雙子一役，老將李性烈於2局下站樁遭雙子洋投凱利（Casey Kelly）賞K，隨即被主審判出局，只不過主審拉弓姿勢特別搶戲，不只動作採兩段式，手腳並用又帶有節奏感，像是在跳舞。特殊的拉弓動作，讓不少網友該局的焦點都放在主審身上。

KBO Umps getting in on the K Strut thing. 😂 pic.twitter.com/4iCYMq0DAN — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 28, 2020

有網友就說：「我很想看目前大聯盟的主審做一樣的動作，肯定很好玩」，也有人因為主審的拉弓姿勢而一看成主顧，直言：「現在韓職是我最愛的職棒」，還有人想要撤換大聯盟主審，改請韓職裁判增添娛樂效果。

不只這次主審拉弓像跳舞格外吸睛，有熱心的鄉民還張貼其他韓職裁判誇張的拉弓動作，幫球迷複習，並寫說：「我最喜歡他們打算把球員『槌』出場的動作了」。