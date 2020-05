韓職／主審拉弓動作搶戲 網友直呼大聯盟快挖角

韓職5月閉門開打,繼中職吉祥物搶鏡畫面,韓職這回也出現主審拉弓姿勢讓人超出戲的畫面,逗笑網友。

昨天韓華鷹對LG雙子一役,老將李性烈於2局下站樁遭雙子洋投凱利(Casey Kelly)賞K,隨即被主審判出局,只不過主審拉弓姿勢特別搶戲,不只動作採兩段式,手腳並用又帶有節奏感,像是在跳舞。特殊的拉弓動作,讓不少網友該局的焦點都放在主審身上。

KBO Umps getting in on the K Strut thing. 😂 pic.twitter.com/4iCYMq0DAN

有網友就說:「我很想看目前大聯盟的主審做一樣的動作,肯定很好玩」,也有人因為主審的拉弓姿勢而一看成主顧,直言:「現在韓職是我最愛的職棒」,還有人想要撤換大聯盟主審,改請韓職裁判增添娛樂效果。

不只這次主審拉弓像跳舞格外吸睛,有熱心的鄉民還張貼其他韓職裁判誇張的拉弓動作,幫球迷複習,並寫說:「我最喜歡他們打算把球員『槌』出場的動作了」。

I like when they literally 'punch' someone out 😀https://t.co/xigjyIZl0R