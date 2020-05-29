玉山盃／補起林岳谷空缺 高偉倫首戰敲兩安
新北市隊今天在109年玉山盃青棒賽首戰以4：0擊敗屏東縣隊，第二棒高偉倫貢獻兩安也跑回兩分，守備上也頂起林岳谷因超齡缺席的二壘空缺，總教練周宗志也肯定他在聯隊中的重要性。
新北市隊以穀保家商為主體，加進三名鶯歌工商、一名秀峰高中球員，高偉倫原本在鶯歌工商擔任中心打線，偶而移往第二棒，對於棒次、守備位置並不陌生，加上一個多月的集訓，高偉倫說：「配合上也都OK。」
高偉倫在今天對上屏東縣的比賽，三打數兩安打集中在前兩打席，包括一支三壘安打，他表示：「就是做好自己的本分，大膽去執行。」周宗志則點出，高偉倫的加入不僅補足了內野守備，「他擔任二棒的擊球率高。」
高偉倫去年曾參加U18青棒邀請賽，在青棒菁英訓練營也獲得最佳防守獎，今年挑戰玉山盃，給自己設下的目標是：「打擊、守備再穩一點。」他也趁訓練碰到何恆佑時互相討教，發現自己在打擊節奏上掌握得還不夠好。
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