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「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

國小軟聯女子組／立農扣倒強勢奪冠軍 三級體系大滿貫

聯合新聞網 / 智林體育台提供
台北市立農國小抱回108學年度國小軟式聯賽女子組冠軍。 學生棒球聯盟提供
台北市立農國小抱回108學年度國小軟式聯賽女子組冠軍。 學生棒球聯盟提供

台北市立農國小、南投縣埔里國小今天(29日)在冠軍戰交手，立農開局就攻下8分打出氣勢，加上王牌左投陳妙華先發4局失2分(1分自責)好投，提前4局以17：2勝出，抱回108學年度國小軟式聯賽女子組冠軍。

立農、埔里預賽3場全勝，分居A、B組第一，兩隊進行冠軍戰成為一面倒戰役，埔里投手不穩，讓立農開局搶得先機，自開路先鋒古沛妍三壘安打帶起攻勢，打了13人次，包括4安打、5四死球、3失誤灌進8分，埔里雖在下半局追回1分，但立農2局上持續進攻，4次四死球加上暴投，只用1支內野安打就換回5分，取得大幅領先。

立農先發左投陳妙華表現精采。 學生棒球聯盟提供
立農先發左投陳妙華表現精采。 學生棒球聯盟提供

有了分數進帳，立農先發左投陳妙華投得也更有信心，只在1、3兩局各失1分，只被敲出4安打，投出7次三振、2次保送，而打線局局都有分數入袋，最終立農只用4局就拿下勝利。

立農教練陳美分表示，沒對過埔里並不了解實力，沒料到會扣倒，「今天對手失誤多，給了我們不少機會」，她也肯定陳妙華表現，「她今天投得比上一場(對通霄國小)好多了，可能多了兩天休息，今天控球比較好。」

小六的陳妙華曾在西門國小打過一年棒球，在升小五時轉學到立農國小打壘球，堪稱棒壘雙棲全能選手，她說，壘球投過冠軍戰，棒球是第二次，上去以平常心面對，教練提醒放鬆去投，丟準就好，守備交給隊友幫忙，今天投得還不錯，但壞球還是太多，可以再更好。

台北市立農國小扣倒強勢奪冠。 學生棒球聯盟提供
台北市立農國小扣倒強勢奪冠。 學生棒球聯盟提供

立農拿下國小組冠軍，連同高中組北士商、國中組北投國中都稱霸，三級體系女棒大滿貫，陳美分說，這代表北區連線，紮根展現成果，未來希望少棒階段能多辦賽事，或是選拔賽也能增設女子組，相信會刺激組隊，更多球隊會想參與，未來推廣會更進步。

團體獎

冠軍：台北市立農國小

亞軍：南投縣埔里國小

季軍：新北市德音國小

殿軍：桃園市長庚國小

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