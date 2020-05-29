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國小軟聯女子組／練棒球有助壘球 上館呂恩初投有架勢

聯合新聞網 / 智林體育台提供
新竹縣上館國小呂恩中繼好投。 學生棒球聯盟提供
新竹縣上館國小呂恩中繼好投。 學生棒球聯盟提供

第一次參加女子棒球比賽的新竹縣上館國小，以1勝2敗坐收，教練林川楓表示，小朋友打出興趣，這次表現有及格，未來會想再來參加。

國小軟式聯賽首度新增女子組賽事，各隊以女壘陣容來參賽，上館也不例外，但因為中小學女子壘球聯賽5月初才剛結束，上館只練兩週就來參與，其中呂恩、李恩綺、鍾淇、莊佳鈺被設定為投手，幾乎都只練投兩個星期。

其中呂恩今天(29日)對桃園市長庚國小中繼3.0局僅失1分自責，投出7次三振、6次四死球，表現讓教練肯定，她在壘球是游擊手，首次當棒球投手，林川楓說，她動作流暢，是自己練成，若繼續練投下去會不錯。

泰雅族的呂恩今年小六，她在小三加入女壘隊，首次嘗試棒球，她靦腆地說，自己棒、壘球都喜歡，來打球交到很多朋友，是最開心的地方。

新竹縣上館國小全隊29人，人數不少。 賽事特約記者王婉玲／攝影
新竹縣上館國小全隊29人，人數不少。 賽事特約記者王婉玲／攝影

上館位在竹東鎮，全校1100人屬於大校，女壘(棒)隊有29人，人數不少，今年在中小學女子壘球聯賽乙組獲得第三名，林川楓提到，上館在尖石、五峰兩鄉下山交界，加上學校鼓勵小朋友多接觸運動，因此女生加入壘球隊較踴躍。

「第一次打棒球比賽，小朋友不怕球，反而現在對棒球較有興趣」，林川楓指出軟式棒球較輕，壘球大顆又較重，且棒球距離較長，空間感較不壓迫，「棒壘球是一家，這比賽長久辦下去的話，交互練習不錯，可以用來調整，球員再回去打壘球也會有幫助。」

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