中職／獅連23場開轟之旅 蘇智傑最常救紀錄於一線之間

統一獅以11勝17敗、勝率3成93在四隊裡墊底，但已是聯盟紀錄的連續場次全壘打持續登峰造極，今晚將在台南球場面對樂天桃猿洋投霸能，挑戰連續第24場開轟；回顧過去23戰，共有17場靠一發全壘打推進紀錄、18場全隊僅一人開轟，蘇智傑和郭阜林各四度扮演延續紀錄的角色。

中職原先最長連續場次開轟紀錄為中信兄弟兩度締造的13場，獅隊不僅改寫，而且大幅刷新，但細看他們目前出賽28場敲出37轟，平均每戰擊出1.32支全壘打，砲火猛烈程度，其實還不及富邦悍將的1.52轟和樂天桃猿的1.46轟，能夠持續堆高障礙，要感謝每場總有球員跳出放煙火。

這23場連續開轟之旅，若以產能來看，三大功臣首推各貢獻七發全壘打的林安可與郭阜林，蘇智傑也挹注六發全壘打；但若以拯救紀錄於一線之間的重要性來看，蘇智傑更是關鍵。

獅隊以一發全壘打推進紀錄的場次高達17場，四度由蘇智傑敲出延續紀錄的全壘打，郭阜林則在其中三場負責敲出那唯一一轟，但他另有一場包辦獅隊全場兩轟，也算得上四度為獅隊延續紀錄。

此外，獅隊六次在八局以後才延續紀錄，其中三次是蘇智傑的功勞，包括第17場第九局開轟、第21場第八局開轟，以及第22場第八局開轟。

火力最盛的一戰為4月26日出戰猿隊，獅隊共敲四轟，林安可在首局就以兩分砲推進紀錄，郭阜林貢獻雙響砲，另一轟由鄧志偉敲出。

獅隊今晚迎戰猿隊洋投霸能，蘇智傑曾在4月25日面對他敲出全壘打，團隊對戰猿隊則敲15轟，以本季兩軍交手頻演打擊大賽的情況來看，推進連續第24場開轟的機率不算低。