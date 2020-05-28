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中職／王威晨開季27戰49安 超越2016年王柏融同期進度
中信兄弟隊內野手王威晨今年打擊狀況穩定，開季前27戰全勤出賽，目前49支安打在全聯盟排名第一，這個速度超越旅日好手王柏融2016年效力Lamigo桃猿隊同期進度（開季前27戰48安），王威晨未來熱度值得期待。
王柏融2016年在猿隊第一個完整球季，一共出賽116場，483個打數揮出200支安打，成為中職史上第一位、也是目前唯一一位單季200安打者，當年打擊率4成14同樣寫下單季最高紀錄。
猿隊2016年開季前27戰從3月19日打到5月4日，王柏融都未缺席，總計揮出48支安打，當時打擊率也是4成14。
王威晨2016年4月16日從兄弟展開一軍生涯，菜鳥球季只打六場比賽，前年球季站穩先發，繳出164支安打紀錄，締造個人單季最多安紀錄。
王威晨本季127個打數揮出49支安打，打擊率3成86是全隊最高、全聯盟第三，只落後樂天桃猿隊林泓育（4成11）、林立（3成98）， 從他目前的安打進度看來，不但有機會挑戰個人單季紀錄，也有追逐「王柏融障礙」的可能性。
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