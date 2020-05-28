中職二軍／王維中還未出賽 張進德打擊率跌破4成

中華職棒選秀會將在7月20日登場，多名無合約在身的旅外球員有望遞交報名表，其中王維中、郭俊麟、張進德、廖任磊都已和中職球隊簽下自行培訓合約，在二軍維持狀況，且除了王維中外都已在二軍出賽。

美職今年受新冠肺炎疫情影響，能否開打仍是未知數，幾名台灣好手想尋求下一份旅外合約不容易，投入中職選秀也成為選項。左投王維中若加入今年中職選秀，將是今年「最大咖」投手，他也在日前鬆口不排除報名選秀。

然而王維中雖與樂天桃猿隊簽下自行培訓合約，但至今還未在二軍例行賽登板，他曾透露，自己身體狀況良好，但因還沒有正式合約在身，會比較保護自己，按照自己的步調慢慢調整。

前旅日投手郭俊麟同樣與猿隊簽下自行培訓合約，至今在二軍出賽4場，投了3局，被敲出2支安打，沒有失分，拿下1勝，而他最後一次登板為5月15日，對戰味全龍隊中繼只投1球退場，身體經檢查後無大礙，但之後沒再有登板紀錄。

投手廖任磊則有過美、日職資歷，今年以自行培訓身分加入弟弟廖乙忠所屬的中信兄弟隊，目前在二軍出賽10場，投10.1局失5分（4分自責分），送出17次三振，留下1勝1中繼，防禦率3.48。

捕手張進德在返台後就隨富邦悍將隊練球，並簽下自行培訓合約，目前在二軍累積14場出賽，47打數敲出17支安打，包括1發全壘打，打擊率3成62，其中因近3場比賽沒安打，打擊率跌破4成，阻殺率則為4成44。