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中職／江國豪足足休19天再上 挑戰生涯首次3連勝
富邦悍將隊明起對中信兄弟隊三連戰，「二年級生」江國豪將在新莊球場打頭陣，他在9日投贏統一獅隊後，已經休息19天未登板，明天將挑戰生涯首次三連勝。
中職賽事最近不斷受到大雨影響，光是近兩周就有八場比賽延後、一場保留比賽，造成各隊先發投手輪值一變再變。
江國豪本季出賽四場，投出2勝2敗、防禦率5.92，開季前兩戰對樂天桃猿、兄弟合計10.1局失16分（14分自責）、連吞兩敗，接下來兩戰對決統一獅隊都是優質先發，14局只失兩分，投出二連勝。
江國豪今年唯一對決兄弟紀錄是4月24日，先發五局被揮出14支安打、失10分，寫下生涯兩年最慘紀錄，明天再次交手，地點又是新莊，能否扳回一城值得觀察。
兄弟明天推出洋投萊福力，本季出賽兩場（一場先發），戰績1勝、防禦率7.50，24日對悍將隊中繼一局失一分，生涯對戰22場（17場先發）投出8勝8敗、防禦率3.79。
悍將隊昨天在新莊5：2擊敗猿隊，本季首次打出三連勝，對戰兄弟5勝3敗領先。
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