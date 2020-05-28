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日職／中田翔期待與佐佐木朗希對決 感受160公里火球

中央社 / 台北28日電
羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希。 聯合報系資料照
羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希。 聯合報系資料照

日本職棒將於6月19日開打，並於2日起舉行練習賽，火腿隊與羅德隊2日起連打3戰，羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希有望登板，火腿隊野手中田翔說，想站在打擊區感受160公里速球。

日本職棒賽季將於6月19日展開，從6月2日起將安排71場練習賽，火腿隊2日至4日將於千葉ZOZO海洋球場與羅德隊打3連戰，羅德隊投手「令和怪物」佐佐木朗希表現備受矚目。

佐佐木朗希最快球速可達163公里，5月26日在隊內實戰打擊練習登板投球，飆速160公里、為加入職棒後投出最快球速，球團預計讓他於一軍練習賽登板，視情況而定，也可能先讓他在5月30、31日隊內紅白戰登板投球。

火腿隊中田翔很期待能與佐佐木朗希對決，中田翔表示，日職最速165公里紀錄保持人大谷翔平效力火腿隊期間，只有在他身後守備時看他飆速超過160公里，沒有站在打擊區體驗過這麼快的球，很想知道是什麼感覺。

火腿 羅德 中田翔
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