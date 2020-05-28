中職／獅隊投手一堆數字超慘 對戰猿隊4勝4敗扯平

統一獅隊明天在台南球場對戰樂天桃猿隊，雙方進行三連戰首戰，分別推出費爾本、霸能登板先發；獅隊目前防禦率7.60是四隊最慘，面對團隊打擊率高達3成48，必須想辦法止血才行。

獅隊昨天在台南和中信兄弟隊大亂鬥，在757名球迷面前打了5小時11分，延長11局10：11吞敗，兩隊一共動用17名投手，改寫中職單場兩隊最多投手出賽紀錄，兄弟用了九名投手也追平單場單隊最多投手出賽紀錄。

中職各隊防禦率都超過5，獅隊昨天被兄弟攻下11分（10分自責）後，防禦率再從7.57升至7.60，目前被安打365支、被全壘打51支、保送101次、失分244、自責分211都是四隊最慘數字。

費爾本本季出賽六場，投出1勝2敗、防禦率4.50，唯一對戰猿隊是4月25日，先發四局被揮出十支安打，包括兩支全壘打，失七分無關勝敗。

霸能出賽六場有五場先發，戰績2勝1敗、防禦率4.45，對戰獅隊一先發一後援，未有勝敗，合計8.1局被揮出11支安打，包括一支全壘打，失七分有六分自責，對戰防禦率6.48。

猿隊目前16勝8敗排名第一，獅隊11勝17敗墊底，但兩隊前八次交手各獲四勝，獅隊明天將挑戰連24場全壘打紀錄。