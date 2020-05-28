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中職二軍／古林睿煬挨轟失兩分 獅隊單場3轟勝猿隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊19歲投手古林睿煬，本季第2度在二軍出賽。 圖／統一獅隊提供(資料照)
統一獅隊19歲投手古林睿煬，本季第2度在二軍出賽。 圖／統一獅隊提供(資料照)

統一獅隊19歲投手古林睿煬，本季第2度在二軍出賽，今天對戰樂天桃猿隊先發3.1局，挨1轟失2分，送出5次三振，獅隊二軍則靠3發全壘打轟回所有得分，終場以6：4擊退猿隊二軍。

古林睿煬的未來性受到獅隊高度期待，但今天因春訓衝太快，導致開季調整不佳，目前仍在延長春訓，而他直到20日才首度在二軍出賽，對戰味全龍隊主投2.1局，用46球，失2分（1分自責分）。

今天是古林睿煬在二軍第2度登板，面對猿隊二軍，首局先被葉竹軒擊出內野安打，接著被平鎮高中學長林承飛轟出2分全壘打，但他隨即回穩，之後連抓5個出局數，退場前沒再被擊出安打，4局上投出保送後被換下場。

古林睿煬此戰主投3.1局，用63球，被擊出2支安打（1轟），失2分，送出5次三振，投出3次四壞球保送，無關勝敗。獅隊代總教練林岳平日前也指出，古林睿煬將繼續待在二軍先發，等到用球數達80球以上，且每場比賽都很穩定，才會把他拉上一軍。

獅隊二軍雖首局陷入2分落後，但打線先在2局下靠鄧志偉的陽春砲追回1分，第3局陳重廷轟出3分全壘打（本季第8轟）逆轉戰局，兩轟都是棒打猿隊投手林樺慶。7局下獅隊潘傑楷再從吳丞哲手中揮出2分全壘打追加分數。

猿隊二軍直到9局上才再有分數進場，由張閔勛轟出2分全壘打（本季第4轟），但終場猿隊仍以2分差落敗。

古林睿煬

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