中職／旅外球員回歸要注意 選秀會新增逃脫罰則

中華職棒今年選秀會除了味全龍隊可加選兩輪之外，另增定「違反契約交涉權之球員」罰則，已被球團指名球員，若在談約期間內「反悔」，1年內不得再參與中職選秀。

中職在去年11月21日球團代表會議通過增修條文，在第91條「違反契約交涉權之球員」增定第2、第3項內容，針對違規行為訂出罰則。

規章內原有規定，球員在選秀會經球團指名後，若於3個月內再與國外球團簽約，日後返國提出加入中職之申請日起，原指名球團在3個月內仍保有該球員契約交涉權。

新增罰則為若於契約權有效期間內，與任何國內外球團進行測試、洽談合約等相關違規行為，且未與指名球團完成球員契約時，隔年不得參加選秀會。

此外，被球團指名之球員，若於選秀會後3個月後至同年度12月31日前，與任何國外球團簽約，該選手自返國提出加入中職之申請日起，1年內不得參加選秀會。

新增罰則在於保護球團權益，簡單來說，若旅外球員參加選秀會獲選，之後又決定繼續旅外，連隔年中職選秀會都無法參與。

今年可能會有不少旅外球員回流投入選秀，必須注意這個規定，若決定投入後又選擇旅外，最快要到後年才能重新申請加入中職。