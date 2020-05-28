中職二軍／中信兄弟打出8連勝 持續拉開領先優勢

二軍例行賽，中信兄弟隊今天再以6：2擊敗味全龍隊，拿到8連勝，接下來要力拚龍隊在5月初打出的本季最多連勝紀錄。

兄弟二軍去年完成4連霸，今年例行賽也打得順手，對戰富邦悍將隊拿到7勝（1敗），對統一獅隊也有6勝（1敗）進帳。

兄弟二軍目前戰績22勝7敗3和、暫居排頭，領先第2名的龍隊7場勝差（17勝16敗1和），墊底的悍將隊，則落後兄弟12.5場勝差。

5月至今，兄弟在二軍打了10場比賽，僅在前兩戰吞敗，5月6日擊敗樂天桃猿隊二軍之後，至今未嘗敗績。

今天兄弟在二軍例行賽對戰龍隊，8局打完取得6：0領先，龍隊在9局下靠安打、高飛犧牲打擊朱祥麟陽春砲追兩分。

4月和兄弟簽下自行培訓合約的前旅日投手廖任磊，今天中繼投1局、投出1次保送、無失分，他在二軍已出賽10場、投10.1局、失5分、責失4分，戰績1勝1中繼。

龍隊自4月17日起在二軍贏不停，直到5月6以7：12輸給獅隊，中止9連勝的紀錄。