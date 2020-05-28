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中職／張志豪近7戰6轟 再1轟追上陳金鋒
中信兄弟隊明起作客新莊球場，對富邦悍將隊進行三連戰，張志豪近況火熱，不但連續12場比賽揮出安打，而且連四戰開轟，明天再轟將追平個人最長連續場次全壘打紀錄。
張志豪前一次連五場開轟是2017年9月，當年整季24轟寫下個人新高，去年26轟改寫自己單季最多轟紀錄。
今年開季前20戰，張志豪只有兩轟，最近七戰大爆發，有六場揮出全壘打，排名立刻升至全聯盟獨居第二，只落後樂天桃猿隊隊朱育賢三轟。
張志豪去年開季前27戰出現六轟，今年進度更快，不但很有機會連四季全壘打達到20支以上，也有本錢再拚個人單季最多轟。
值得一提的是，張志豪連12場安打有八場至少單場兩安，打擊率從2成88升至3成71，一下子衝到打擊排行榜第七。
張志豪昨天對統一獅之戰，第一局就從獅隊先發投手施子謙的手中轟出兩分砲，生涯131轟紀錄追平獅隊41歲老將高國慶，兩人並列史上第八，張志豪再一轟將追上猿隊退役老將陳金鋒。
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