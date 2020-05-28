韓職／聯盟去年推裁判升降制 每年評鑑執法表現

南韓職棒今年賽事透過ESPN轉播放送到海外130個國家，裁判的執法因此被放大檢視，聯盟去年制定的裁判升降制度也在本季發揮作用。

韓職開季起因裁判好球帶不一引發爭議，球季才開打第3天，韓火鷹隊老將李容圭就在對戰SK飛龍隊賽後，於訪問時公開批評裁判好球帶，替球員表達不滿，韓職也在隨後宣布將系列賽執法的5名裁判降二軍10天，隔週又有主審因判決爭議被下放。

韓職在去年起推出裁判升降制度，也在今年受到更多關注，聯盟將於每年評鑑裁判的表現，包括好球帶是否固定以及經電視輔助判決後的誤判率。

每季評鑑結果最後一名的裁判，以及連續兩個球季評鑑結果倒數5名的裁判，將被下放至二軍，由二軍表現好的裁判升上一軍。同時表現不佳的裁判將遭減薪，且只有每年例行賽評鑑排名前20的裁判能在季後賽執法。

韓職聯盟人士指出，理想狀況下，當然希望每個判決都是正確的，但聯盟能理解裁判也是人，勢必會犯錯，使用客觀的數據來評斷裁判的表現，而非在每次他們出現錯誤判決後就進行懲罰，相信能讓他們更謹慎。

該人士指出，沒人希望出現判決出錯，但聯盟不會在每次錯誤後就進行懲罰，那會給裁判太多的壓力，我們要記得，他們也是人，我們只是希望能把明顯的錯誤減到最低。

另一名聯盟人士則提到，制定裁判升降制度的用意，也是要給在二軍磨練已久的二軍裁判有機會上一軍執法，「有些裁判已經在二軍待了超過10年、執法超過1000場，他們恪盡職守，也證明他們的能力，但升格之路受阻，這樣的制度能促進競爭。」