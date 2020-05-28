中職／新冠疫情影響 投入選秀變數多

中華職棒日前宣布2020年度新人球員選拔會於7月20日登場，但今年受到新冠肺炎疫情影響，新秀價碼勢必被迫壓縮，會有多少人願意投入選秀，充滿變數。

去年因味全龍隊加盟需求，選秀會共有145人參加，最後有63人獲選，參與人數、獲選人數皆創歷年紀錄。

今年龍隊仍有兩輪加選機會，但需求量不如去年，參與人數很難再衝新高，更特別的是，因新冠肺炎影響，各隊大幅虧損難以避免，選秀會出手自然精打細算。

王維中、郭俊麟、張進德等旅外球員，繼續旅外機率降低，極大可能都投入中職選秀，而在旅外球員無需支付簽約金的考量下，各隊都會優先考量，以降低成本。

王維中等旅外球員若投入中職選秀，恐壓縮原本可在前兩輪入選的業餘好手空間。 聯合報系資料照

往年可在前兩輪獲選的業餘好手，今年在疫情、旅外回流的雙重擠壓下，可能都會退到第2輪之後，合約談判籌碼減少，會成為新秀考量參與選秀會的關鍵。

有經紀人認為，今年選秀會將是「小而美」的規模，除非是第一流的頂級好手、可以獲得相對合約保障，其餘業餘球員，會更加深思熟慮，「現在是不是投入職棒的時機」。

尤其是高中生，為了避免身價因外面變數降低，可能都會先選擇唸大學，或是去業餘球隊歷練，明年後再視狀況投入職棒。

今年選秀會自6月1日起接受報名，到7月13日截止，龍隊繼續握有狀元籤，且在前兩輪可挑選兩人（第1、第6指名），2至5指名球隊依序為統一獅、富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿隊。