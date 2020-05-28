聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／新莊雨不停 悍將、桃猿之戰因雨延賽
梅雨季來襲，中職近期賽事不斷受雨勢攪局，原訂今天晚間6點35分在新莊棒球場進行的樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，也因大雨不停造成場地不佳，比賽延賽，補賽時間未定。
梅雨季打亂近期中職一、二軍賽事，上周一軍比賽一連5天都因雨延賽，直到周日才有比賽可看，這周二在台南進行的首場比賽也因雨只打2局形成保留比賽。
昨天在台南、新莊進行的兩地賽事都順利完成，其中在台南進行的象獅戰更打了5小時11分才分勝負，成本季最長一役，但今天比賽又因雨打不成，已是近2周來第9場因雨延賽（含保留比賽）。
目前中職上半季已累積13場補賽，將依補賽規定，在上半季賽事結束後安排於補賽周進行，比賽日程將由聯盟另行公布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言