中職／新莊雨不停 悍將、桃猿之戰因雨延賽

梅雨季來襲，中職近期賽事不斷受雨勢攪局，原訂今天晚間6點35分在新莊棒球場進行的樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，也因大雨不停造成場地不佳，比賽延賽，補賽時間未定。

梅雨季打亂近期中職一、二軍賽事，上周一軍比賽一連5天都因雨延賽，直到周日才有比賽可看，這周二在台南進行的首場比賽也因雨只打2局形成保留比賽。

昨天在台南、新莊進行的兩地賽事都順利完成，其中在台南進行的象獅戰更打了5小時11分才分勝負，成本季最長一役，但今天比賽又因雨打不成，已是近2周來第9場因雨延賽（含保留比賽）。

目前中職上半季已累積13場補賽，將依補賽規定，在上半季賽事結束後安排於補賽周進行，比賽日程將由聯盟另行公布。