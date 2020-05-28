日職／賽程密集有意放寬洋將登錄 台將可能受惠

日本職棒決定在6月19日閉門開季，為了因應密集賽程，考慮將一軍登錄洋將名額從四人增加為五人，若拍板定案，對旅日台灣球員而言將是好消息，效力日本火腿的王柏融可能最直接受惠。

日職從原本的143場賽季縮水為120場，但仍免不了密集賽程，各隊恐將面臨單周六連戰；「日刊體育」報導指出，各隊正為密集賽程研議，考慮放寬一軍登錄人數，其中也包括洋將，爭取從現行的四人增加為五人，在洋投先發隔天仍有四名洋將可以調度，減輕球員體力負擔。

如果這項提議過關，對於本季位置恐將遭到壓縮的旅日台灣球員將是利多，像是未被列入日前「日刊體育」預測開季先發名單中的王柏融，就可能因為多一名登錄名額而受惠；投手群方面，樂天隊宋家豪和羅德隊陳冠宇等人，也都可能增加在一軍亮相的機會。

本季在日職打拚的台將共八人，除了王柏融、宋家豪、陳冠宇外，還有阪神虎呂彥青和樂天金鷲王彥程，效力讀賣巨人的陽岱鋼、歐力士隊張奕、西武獅吳念庭則是不占洋將名額。