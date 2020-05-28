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萬轟倒數／聯盟紀念性千轟 猿隊等湊一咖
中職編號第一萬支全壘打進入倒數計時，目前僅差36轟，按照本季平均每戰產出2.67轟，下周就能迎接喜事，眾家好手躍躍欲試，期望能在歷史留名，樂天桃猿更是隊史還沒跟中職紀念性全壘打沾上邊，渴望開轟留下紀錄。
中職開打31年，至今累積9964轟，前九發紀念性全壘打的主人，分別是1000轟洪一中（兄弟象）、2000轟沈俊忠（三商虎）、3000轟巧克力（三商虎）、4000轟王宸浩（中信鯨）、5000轟謝佳賢（誠泰COBRAS）、6000轟彭政閔（兄弟象）、7000轟曼尼（義大犀牛）、8000轟潘武雄（統一獅）以及9000轟陳凱倫（富邦悍將）。
富邦悍將（含前身義大犀牛）和中信兄弟（含兄弟象）各自兩度搶下紀錄，獅隊唯一的千轟紀錄，是潘武雄在2016年敲出的第8000轟。
其實，潘武雄曾與千轟擦身，2009年球季開幕戰上演象獅之戰，聯盟賽前累積5999轟，由彭政閔在第二局開轟寫紀錄，潘武雄第五局的兩分砲，只能領到「6001」號碼牌，卻在七年後成為8000轟的主人。
四支一軍球隊裡，目前只剩盛產重砲手的猿隊還未擁千轟紀錄，最接近的一次為挑戰5000轟時。2006年4月11日出戰誠泰COBRAS賽前，聯盟共累積4999轟，誰能在此戰率先開轟就將是第5000轟，結果謝佳賢在第二局開轟，陳金鋒第三局敲全壘打，與第5000轟擦身而過。
中職距離第一萬轟僅差36支全壘打，本季前52戰共產139轟，平均每戰可敲2.67轟，按此速度只要再14戰就能迎接紀錄誕生，第一萬轟將獎落誰家萬眾矚目。
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