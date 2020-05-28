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萬轟倒數／搶聯盟紀念性全壘打 賽事編號也是學問

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
曼尼敲出中職第7千轟，是因賽事編號加持才撿走這紀錄。 聯合報系資料照
曼尼敲出中職第7千轟，是因賽事編號加持才撿走這紀錄。 聯合報系資料照

想搶下聯盟紀念性全壘打，賽事編號也是一門學問，從7000轟到9000轟的誕生，若按時間軸都非聯盟紀錄，全靠賽事編號的「加持」，才「撿」走這些千轟紀錄。

中職第7000轟由史上最大咖洋將曼尼敲出，2013年4月4日兩地有賽事，桃園的兄弟象與Lamigo桃猿之戰賽事編號在前，台南的義大犀牛與統一獅之戰在後，曼尼當天在第七局開轟時，仍未確定為第7000轟，直到象隊張志豪在第10局敲出全壘打，領走第6999號碼牌，且之後未再出現全壘打，才確定曼尼此轟為第7000轟。

潘武雄收下第8000轟，同樣靠象隊打者當「墊背」，2016年5月14日統一獅在台南出戰猿隊，同日象隊在澄清湖球場出戰犀牛，也因賽事編號在前，在林威助第九局開轟成為第7999轟後，確認早一步開轟的潘武雄為第8000轟，賽後得知為第8000轟打者時也直呼意外。

第9000轟的締造者為富邦悍將陳凱倫，2018年4月27日於花蓮球場在第八局開轟，當天另一地賽事的猿隊林立在第二局就敲全壘打，但因花蓮場次賽事編號在前，成為第9000轟的主人。

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