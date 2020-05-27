中職／獅隊破紀錄連23戰開轟 投手群崩盤不敵兄弟

中信兄弟、統一獅隊今天在台南球場你來我往，全場動用17名投手應戰（兄弟9名），打了超過5個小時才結束，兄弟在延長11局上從獅隊第7任投手劉軒荅的手中攻下4分，終場以11：10獲勝，對戰3連勝。

雙方先發投手都投不滿5局，黃恩賜4.1局被獅隊揮出8支安打，包括4局下林祖傑3分砲，失7分只有兩分自責；林祖傑本季首轟出爐，獅隊連續23場比賽開轟，再創中職新紀錄。

施子謙投4局，被兄弟揮出7支安打，包括1局上張志豪兩分砲，失4分都是自責分。

張志豪最近火力凶猛，從13日對富邦悍將之戰開始，近7戰有6戰轟出全壘打，目前連4場開轟，本季累積8支全壘打在全聯盟獨居第2，落後樂天桃猿隊朱育賢3支。

獅隊今天打完前6局7：4領先，3名中繼投手羅里奇、鄭鈞仁、黃竣彥各失1分，7、8局上被兄弟追回3分，兩隊進入延長賽。

延長11局上，獅隊推出第七任投手劉軒荅，先保送周思齊，接著岳東華犧牲觸擊造成獅隊傳球失誤，形成一、二壘有人，張志豪關鍵安打攻下超前分，詹子賢追加安打再攻1分。

劉軒荅無法抵擋兄弟攻勢，再保送許基宏形成滿壘，高宇杰揮出安打攻下這半局第三分，江坤宇觸身球擠回第四分；獅隊11局下雖從兄弟第8任投手官大元的手中攻下3分，終場仍以1分之差落敗，對兄弟近6戰吞下5敗。

【中央社台北27日電】

中華職棒今天在台南棒球場的賽事，中信兄弟與統一獅鏖戰至延長賽，2隊一共推出17名投手，雖然最後獅隊展開反攻，不過終場兄弟還是以11比10勝獅。

兄弟1局上率先開啟攻勢，王威晨、周思齊敲安打後，陳子豪擊出1打點滾地球，接著張志豪轟出2分砲，取得3比0領先；2局上陳子豪再補上1打點二壘安打。

不過獅隊4局下展開反攻，一壘手許基宏發生失誤後，林安可敲出安打，蘇智傑擊出滾地球，送回1分，陳鏞基、潘武雄敲安打再得1分，接著游擊手江坤宇發生失誤，獅隊再添1分，下一棒林祖傑更是轟出3分砲，反倒以6比4領先，獅隊連續全壘打場次來到23場，再刷新紀錄。

獅隊5局下滿壘後，兄弟投手從陳柏豪換成鄭凱文，出現觸身球奉送1分。兄弟7局上靠著許基宏敲2打點二壘安打，僅剩1分落後；8局上江坤宇敲二壘安打後，靠著暴投到三壘，王威晨再擊出高飛犧牲打，形成平手。

雙方戰至延長賽，11局上兄弟一、二壘有人時，張志豪敲安打攻下超前分，接著兄弟再接連得3分；不過獅隊下個半局利用2次保送、一次失誤形成滿壘後，陳重羽、林祖傑都敲安打，攻下3分，不過最後陳傑憲擊出雙殺打，終場兄弟以11比10擊退獅隊。

此戰兩隊都推出本土投手先發，兄弟的黃恩賜投4.1局被敲8支安打，失7分不過僅2分責失；施子謙則是投4局被敲7支安打，失4分，勝投由謝榮豪拿下，兩隊共推出17名投手，其中兄弟9名。