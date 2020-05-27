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中職／李宗賢、范國宸聯手5安5打點 猿隊本季首次3連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊游擊手李宗賢。報系資料照／記者季相儒攝影
富邦悍將隊游擊手李宗賢。報系資料照／記者季相儒攝影

富邦悍將隊游擊手李宗賢，今天在新莊球場上演個人秀，四打數三安打，包括七局下關鍵三壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，范國宸也締造生涯首次單場雙響砲紀錄，包辦三分打點，悍將終場5：2擊敗樂天桃猿隊，本季首次三連勝。

悍將洋投羅力先發七局，被揮出六支安打、失兩分，飆出十次三振，以優質先發奪下本季第二勝，對戰猿隊跨季三連勝。

悍將開季對猿隊七連敗，接下來連贏兩場，都是羅力奪勝，猿隊本季首次吞下三連敗。

范國宸二局下砲轟猿隊洋投尼寇力，攻下全場第一分，猿隊五局上靠藍寅倫、郭嚴文安打追平比數。

兩隊打完前六局1：1僵持，悍將七局下面對猿隊中繼投手蘇俊璋，兩出局後戴培峰獲保送、胡金龍內野安打，接著李宗賢揮出右外野方向三壘打，單場第三安攻下兩分打點逆轉戰局。

猿隊八局上追回一分，范國宸八局下再從猿隊第三任投手黃子鵬的手中轟出兩分砲（本季第四轟），幫助悍將拉大領先差距，終場三分之差獲勝。

李宗賢本季第三次單場至少三安，還有兩次盜壘成功，獲選單場MVP。

【中央社新北27日電】

中華職棒今天在新莊棒球場賽事，富邦悍將先發投手羅力7局僅失2分，加上李宗賢敲超前2打點三壘安打，悍將以5比2擊退樂天桃猿，奪3連勝，羅力連2場先發都對桃猿奪勝。

悍將2局下靠著范國宸敲陽春全壘打，先馳得點；不過5局上桃猿隊的藍寅倫、郭嚴文接連敲安打，也得1分。悍將的李宗賢7局下在一、二壘有人時，敲出三壘安打，帶有2分打點，幫助悍將領先。

雖然桃猿8局上得1分；不過下個半局悍將的范國宸敲出2分砲，這是范國宸生涯首次演出單場雙響砲，終場悍將就以5比2擊退桃猿，奪下3連勝，也送給桃猿3連敗。

悍將先發羅力用100球投7局，被敲6支安打，飆出10次三振，僅失2分，奪下本季第2勝。羅力賽後表示，今天團隊都發揮得很好，打線如及時雨般，才能有這場勝利，壓箱寶指叉球也「很聽話」，速度、角度和使用時機都不錯。

羅力8局上續投，不過被敲安打、投觸身球後退場。羅力指出，第8局強烈地想繼續投，可惜下場之前沒有留給下一任投手好結果，「還好羿豪幫我收掉了，感謝我的隊友。」

悍將總教練洪一中則表示，「當下問他還能不能投，他說可以就繼續，不過2人上壘後，即使2分進來也不會敗投，想說他都投這麼久了，吞敗投不是很好，就把他換下來。」

羅力傷後復出後，連2場先發對桃猿，都投7局失2分，本季悍將對桃猿僅2勝都是羅力拿下。他表示，每次對桃猿都必須全神貫注，拿出最好的武器，透過全場布局，才能對付這麼強力的打線，也繼上一次，再度「把背上的猴子甩下來。」

單場MVP為敲出關鍵超前安打的李宗賢，此戰4打數3支安打，還演出2次盜壘。洪一中稱讚他說：「表現穩定、愈來愈好，尤其現在中心打線受傷，雖然他的棒子不是這麼大支，但關鍵時刻能建功。」

李宗賢 范國宸

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