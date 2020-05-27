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中職／恢復系數有利打者？李宗賢：有加一點分
中職本季賽事打完前50戰，富邦悍將隊出現36支全壘打，和統一獅隊並列領先，但出賽24場少了三場，內野手李宗賢24日砲轟中信兄弟隊洋投米蘭達，本季首轟出爐，對於目前打高投低的現象，笑說：「球打出去，有加一點分。」
中職確定從下半季開始降低比賽用球的恢復系數，能否改善投打失衡的狀況有待觀察；李宗賢表示，現在感覺球有點彈，投手比較吃虧，下半季全壘打數應會減少，但個人成績不是重點，球隊贏球最重要。
24日「金控大戰」三局上，李宗賢從米蘭達的手中揮出右外野三分砲，成為致勝一擊，生涯五年累積七支全壘打，也是首支三分砲。
下半季比賽用球調降恢復系數，李宗賢認為對守備應有幫助，他說：「或許打過來的球沒這麼快，不過還是要了解打者習性，提早做好準備。」
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