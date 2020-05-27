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中職／陳鴻文回應象迷遭禁賽 專心打球沒想法
中信兄弟、富邦悍將隊24日在台中交手，六局上因為觸身球問題爆發衝突，兩名兄弟球迷用三字經辱罵悍將投手陳鴻文，遭兄弟球團列為不受歡迎名單、取消購票資格，中職官方也宣布禁止這兩人再進場，陳鴻文說：「交給球隊處理，專心打球、沒什麼想法。」
兄弟洋投米蘭達24日三局上被林益全開轟後，下一個打席砸中他的右膝，遭主審紀華文驅逐出場，雙方球員衝進場內對峙，看台上兩名球迷用不雅字眼大罵陳鴻文，他也怒嗆回去，被隊友拉進休息室。
對於自己嗆球迷的動作，陳鴻文不願回應。
他回想當天情況，認為有小朋友在場，也有第一次接觸職棒的人，這兩名球迷不該有不好的行為，不管棒球、籃球，觀看任何運動賽事都要理性。
兄弟領隊劉志威昨天表示，其中一名球迷表達向陳鴻文道歉之意，兄弟會尊重悍將的做法、全力配合，陳鴻文說：「自己沒有任何消息，球團會處理。」
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