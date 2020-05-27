中職／調降恢復系數有利投手 曾豪駒：球員要提升技術

中職將從下半季開始降低比賽用球的恢復系數，樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天表示，既然聯盟、各球團都有共識，這對比賽是好事，往好的方向走。

猿隊目前戰績16勝7敗，上半季獨走，團隊打擊率高達3成54，全隊七人打擊率超過3成，曾豪駒強調，不管比賽用球如何調整，就是把最好的一面打出來。

四隊投手團隊防禦率都超過5，統一獅隊更達7.57，曾豪駒認為，下半季降低球的恢復系數，對投手有幫助，最大重點是球員要提升本身技術，否則仍會投打不平均。

中職目前比賽用球恢復系數，經過兩次檢測分別為0.574、0.571，上半季將不再變動，聯盟已要求廠商，下半季開打後，必須在0.55到0.57之間。

曾豪駒表示，比賽用球的恢復系數對守備會有影響，滾動快慢牽涉野手移動速度，差距就在這裡。