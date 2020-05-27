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中職／羅力屠猿功力有一套 再7勝追平陳義信
富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰樂天桃猿隊，雙方推出羅力、尼寇力登板先發，悍將開季吞下對戰七連敗後，17日靠羅力優質先發首次屠猿，今天能否上演續集值得觀察。
羅力因為身體狀況趕不上開季，17日才首次亮相，在新莊對決猿隊，投七局被揮出六支安打（一支全壘打）、失兩分，奪下本季首勝、生涯第85勝。
中職上周賽事被大雨打亂，羅力休九天再登板，尼寇力上一戰是13日對戰統一獅隊，只投3.1局失八分吞敗，戰績掉到1勝1敗、防禦率6.48，足足休13天才輪到先發。
羅力生涯85勝紀錄，對獅隊37勝最多，再來就是猿隊22勝，總勝場數在中職史上排名第五，還差七勝追上兄弟象隊退役投手陳義信。
猿隊目前16勝7敗，上半季戰績獨走，領先中信兄弟、悍將各5.5場勝差，對獅隊更達7場。
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