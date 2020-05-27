中職／6月7日可望解封 聯盟盼放寬梅花座及飲食

中央流行疫情指揮中心表示，6月7日可望全面解禁，中華職棒可以有條件全面開放球迷。中職秘書長馮勝賢今天表示，實名制會繼續維持，另外希望放寬梅花座及盒餐。

中央流行疫情指揮中心昨天指出，若到6月7日還維持新冠肺炎本土病例零確診，將擴大鬆綁生活防疫措施，包括音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花座。

中華職棒目前開放上限2000人進場，並有條件開放飲食，僅販賣盒餐。對於未來可望全面解禁，中職秘書長馮勝賢表示，昨天已經按照領隊會議的決議送件，目前還沒有收到回覆，也沒有收到全面開放的相關回文，等收到回覆會再來釐清執行部分。

馮勝賢指出，雖然現在上限2000人進場，但大部分比賽都無法達到2000人，人數有些落差，「大家都問為什麼昨天開會這麼久，主要就是這個談比較久，各隊談現在遇到的一些問題。」

包括為了球迷的舒適度，從「強制」戴口罩，希望改為「建議」戴口罩。雖然可望全面解封，不過馮勝賢說：「雖然說全面開放，但指揮中心的指引還是強調社交距離，現在是希望前後排沒有隔，左右隔1個，這樣對球團也會有很大幫助。」

馮勝賢表示，球團也希望在盒餐的部分能放寬，增設現場烹調食物的攤販，「因為這個量很難抓，如果今天進場人數1000人，但廠商只準備500個，或是準備了500個，卻下雨延賽。」此外，馮勝賢指出，在進場的方便性，希望也能再簡便一些，不過實名制會持續執行下去。