中職／兩名球迷永遠禁止入場？劉志威：球團不是法院

前天中信兄弟、富邦悍將之戰六局上因為觸身球爆發衝突，看台上兩名兄弟球迷對悍將投手陳鴻文大罵三字經，兄弟球團宣布將兩人列為不受歡迎名單，取消購票資格，領隊劉志威今天表示，已表達最重要訊息，球迷不要越線攻擊，這種行為不被允許。

至於兩名球迷被禁賽到何時、是否永遠禁止入場，劉志威強調，球團不是法院，不能判人無期徒刑或死刑，沒有期限問題。

劉志威表示，當天有照片確實指認這兩名球迷，有證據才能處分，這是目前該做的部分，其中一人表達向陳鴻文道歉之意，兄弟也向悍將提到此事，接下來會尊重悍將的做法，兄弟全力配合。

這兩名球迷被禁止入場，未來如何阻擋，劉志威說，會有很多執行方法，也會有不同方式防止，至於什麼方式，現在不會一一陳述。

他表示，球迷應該避免激進做法，大家開心看球，激情要有底線。

中職官方也正式公告，即日起所有賽事禁止這兩人進場，聯盟秘書長馮勝賢強調「永遠禁止」，希望讓看球環境更好，接下來會和各隊溝通，看看如何防止他們進入球場。