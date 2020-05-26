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中職／比賽用球彈完上半季？下半季再降恢復系數
中職本季賽事再度打高投低，比賽用球的恢復系數成為今天領隊會議討論重點，中職會長吳志揚表示，兩次送檢雖符合標準、未超過0.58，但不符合合約中0.55到0.57的建議值，已要求廠商從下半季開始必須落實。
中職這兩次檢測恢復係數分別為0.574、0.571，吳志揚強調，上半季比賽用球不會變動，下半季將嚴格把關，要求恢復係數必須在0.55到0.57之間，也要儘量在中間值，明年再討論恢復係數是否再下修。
他說，上半季各隊比賽場次不一（目前出賽場次都不一樣），下半季再變動比賽用球比較公平，聯盟也會蒐集各國職棒正確數據，把標準齊一化。
吳志揚表示，兩次檢測恢復係數超過0.57不能說是違約，因為未超過0.58，比賽用球還有三年合約，已要求廠商提供中職期待的球，廠商也願意配合。
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