中職／觀戰人數不再受限 吳志揚希望飲食、口罩能鬆綁

中職今天召開領隊會議，針對中央流行疫情指揮中心宣布，從6月7日起不再限制中華職棒觀戰人數一事，中職會長吳志揚表示，做好實名制、梅花座的措施，希望政府在觀戰人數、飲食、戴口罩方面都能鬆綁。

中職4月11日開季閉門打，5月8日開放每場一千人（上限）觀戰，15日增至兩千人，吳志揚認為，政府不是真正在意觀戰人數，而是社交距離、口罩，中職努力做好實名制、梅花座，看看其他限制是否稍微減少。

吳志揚強調，重點不是政府一直放人，而是球迷到球場如果體驗不好，就算開放一千、兩千人進場，想要吸引他們進來都很勉強，只要中職的做法沒問題，希望政府別管多少人進場。

中職比賽目前未開放客隊應援席，吳志揚表示，這不是現階段最重要的事，以後再討論，爭取更多座位、自由度加大才是重點。