國小軟聯女子組／左投大對決 立農陳妙華棒壘雙棲全能

聯合新聞網 / 智林體育台提供
立農國小陳妙華棒壘雙棲。 學生棒球聯盟提供
立農國小陳妙華棒壘雙棲。 學生棒球聯盟提供

北市立農國小、苗栗縣通霄國小今天(26日)在國小軟式聯賽女子組上演激戰，立農靠著陳妙華再見安打攻下致勝分，以7：6獲勝，拿下2連勝。

立農、通霄剛在今年中小學壘球聯賽國小甲組分獲第二、第四名，兩隊移師棒球舞台實力相當，今天交手不約而同派出左投先發，由立農陳妙華對決通霄周宜葶。

雙方你來我往，立農2局下靠著蘇彥綺內野安打先馳得點，通霄則在3局上在兩次保送後，藉著張淳雅、陳依蓉安打攻下2分，立農在3局下以連續3安打再添2分，通霄在4局上再下一城，兩隊打完前4局戰平3：3。

立農5局下靠著趁傳攻進超前分，不過通霄也不想輕易放棄，6局上以2次失誤及2支內野安打吃下3分大局反超，但卻無法守成，立農在最後半局靠著陳妙華二壘安打先追平，加上失誤一舉跑回再見分，成為最後的贏家。

立農小將陳妙華投打俱佳，先發4局失3分，打擊擔任第三棒也繳出3支2成績，原本就讀西門國小的她，因哥哥陳柏叡(現就讀虎林國中)打球而步上棒球路，在升小五時轉學到立農國小打壘球，因此曾有一年棒球基礎，教練陳美分表示，陳妙華在棒壘球都擔任投手，壘球球速80初頭公里，是本屆女壘投手中球速最快，棒球也有接近100公里，「她球感、協調性好，是天才型選手，不僅投打都好，腳程也快，又有左打優勢，是三拍子好手，而且每個位置都能守，今年也入選U12亞洲盃壘球國手。」

立農全隊15人，其中小六生有7人，戰力較為整齊，陳美分說，平時棒壘球球員都會一起訓練，且少數女生打過棒球，因此轉換上不會太難，希望先以晉級4強為目標。

立農國小拿下2連勝。 賽事特約記者王婉玲／攝影
立農國小拿下2連勝。 賽事特約記者王婉玲／攝影

苗栗縣 北市

延伸閱讀

國小軟聯女子組／女壘輸女棒贏回來 長庚11人擊敗東園

國小軟聯女子組／昨投到哭今飆7K 埔里余宜盈投出信心

高中軟聯女子組／華江PK奪亞軍 王牌賴巧綺師承黃巧芸

棒球／美國棒球回來了 業餘賽事開放觀眾進場

相關新聞

中職／辱罵球員越線 2球迷終生不得進場

中信兄弟、富邦悍將隊廿四日在台中對戰，六局上因為觸身球問題爆發衝突，場邊兩名兄弟球迷用三字經辱罵悍將投手陳鴻文，遭兄弟列...

中職／許基宏連兩戰開轟 象獅戰因雨保留比賽

中職今天在台南球場進行的中信兄弟、統一獅之戰，比賽打到三局上因雨暫停，由於雨勢過大，聯盟決定保留比賽，延賽訊息另行公布，...

中職／入場排隊擠爆 球迷期待「分流」措施

觀眾入場看職棒比賽已解禁，台中日前率先開放2000名觀眾，但據球迷反映，因要求實名制，還得填寫健康聲明書，又無法事前在網...

中職／拉起帆布「雨」神同行

中華職棒昨在台南進行獅象戰，比賽打到二局下半下起大豪雨，工作人員拉起帆布。

中職／兩名球迷永遠禁止入場？劉志威：球團不是法院

前天中信兄弟、富邦悍將之戰六局上因為觸身球爆發衝突，看台上兩名兄弟球迷對悍將投手陳鴻文大罵三字經，兄弟球團宣布將兩人列為...

中職／比賽用球彈完上半季？下半季再降恢復系數

中職本季賽事再度打高投低，比賽用球的恢復系數成為今天領隊會議討論重點，中職會長吳志揚表示，兩次送檢雖符合標準、未超過0....

中職／觀戰人數不再受限 吳志揚希望飲食、口罩能鬆綁

中職今天召開領隊會議，針對中央流行疫情指揮中心宣布，從6月7日起不再限制中華職棒觀戰人數一事，中職會長吳志揚表示，做好實...

國小軟聯女子組／左投大對決 立農陳妙華棒壘雙棲全能

台北市立農國小、苗栗縣通霄國小今天(26日)在國小軟式聯賽女子組上演激戰，立農靠著陳妙華再見安打攻下致勝分，以7：6獲勝，拿下2連勝。

ABL／富邦補強 曾祥鈞、周桂羽加盟

ABL宣布球季無期限延賽，但台北富邦勇士仍持續補強，球團今天宣布網羅從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及台師大隊長周桂羽，為球隊...

國小軟聯女子組／女壘輸女棒贏回來 長庚11人擊敗東園

女壘沒贏過台北市東園國小，轉換到女棒舞台，桃園市長庚國小今天(26日)以16：3拿下勝利，在國小軟式聯賽女子組勝場開張。

中職／不愧是打者天堂 20人打擊率超過3成

中職本季賽事打完前50戰，投打失衡的情況始終沒有改善，目前打擊排行榜上的26名打者，竟有20人打擊率超過3成，前十傑更達...

中職／象迷辱罵陳鴻文遭禁賽 悍將發聲明支持聯盟處理

富邦悍將投手陳鴻文24日比賽遭中信兄弟球迷辱罵三字經，經中信兄弟調查身分後，將兩人列為不受歡迎名單，並且往後禁止入場，昨...

熱門新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。