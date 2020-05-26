國小軟聯女子組／左投大對決 立農陳妙華棒壘雙棲全能

台北市立農國小、苗栗縣通霄國小今天(26日)在國小軟式聯賽女子組上演激戰，立農靠著陳妙華再見安打攻下致勝分，以7：6獲勝，拿下2連勝。

立農、通霄剛在今年中小學壘球聯賽國小甲組分獲第二、第四名，兩隊移師棒球舞台實力相當，今天交手不約而同派出左投先發，由立農陳妙華對決通霄周宜葶。

雙方你來我往，立農2局下靠著蘇彥綺內野安打先馳得點，通霄則在3局上在兩次保送後，藉著張淳雅、陳依蓉安打攻下2分，立農在3局下以連續3安打再添2分，通霄在4局上再下一城，兩隊打完前4局戰平3：3。

立農5局下靠著趁傳攻進超前分，不過通霄也不想輕易放棄，6局上以2次失誤及2支內野安打吃下3分大局反超，但卻無法守成，立農在最後半局靠著陳妙華二壘安打先追平，加上失誤一舉跑回再見分，成為最後的贏家。

立農小將陳妙華投打俱佳，先發4局失3分，打擊擔任第三棒也繳出3支2成績，原本就讀西門國小的她，因哥哥陳柏叡(現就讀虎林國中)打球而步上棒球路，在升小五時轉學到立農國小打壘球，因此曾有一年棒球基礎，教練陳美分表示，陳妙華在棒壘球都擔任投手，壘球球速80初頭公里，是本屆女壘投手中球速最快，棒球也有接近100公里，「她球感、協調性好，是天才型選手，不僅投打都好，腳程也快，又有左打優勢，是三拍子好手，而且每個位置都能守，今年也入選U12亞洲盃壘球國手。」