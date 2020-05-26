ABL／富邦補強 曾祥鈞、周桂羽加盟

ABL宣布球季無期限延賽，但台北富邦勇士仍持續補強，球團今天宣布網羅從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及台師大隊長周桂羽，為球隊注入新血。

富邦勇士總教練許晉哲表示，非常歡迎兩位優秀的UBA菁英加入勇士，未來除了團隊日常訓練，陣中黃金世代也會給予指導傳承經驗，相信這樣難得的機會，將讓個人實力和團隊戰力發揮加乘效果，同步向上提升。

身高205公分的曾祥鈞是今年亞洲盃資格賽國手，大學生涯共拿下得分王、籃板王及兩次阻攻王，大學四年期間的蛻變與進化讓許多人對他寄予厚望，也受到勇士教練團的青睞。

勇士教練團更希望曾祥鈞能向勇士陣中的禁區長人、多年作為「臺灣第一中鋒」的曾文鼎身上學習，從場上的對抗、指導及經驗分享等，逐漸扛起禁區支柱的重責大任。

身高192公分的台師大隊長周桂羽，今年率隊闖UBA冠軍戰，勇士教練團相信「野獸」林志傑及隊長蔡文誠會是周桂羽絕佳的學習榜樣，讓他在鋒線位置上更能與日俱進。