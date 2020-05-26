中職／不愧是打者天堂 20人打擊率超過3成

中職本季賽事打完前50戰，投打失衡的情況始終沒有改善，目前打擊排行榜上的26名打者，竟有20人打擊率超過3成，前十傑更達3成5以上，不少投手被打得慘兮兮。

打擊排行榜前三名都是樂天桃猿隊球員，分別是林泓育4成11、林立4成04、朱育賢3成89，接下來是中信兄弟隊王威晨3成88、統一獅隊林安可3成80。

富邦悍將隊打擊率最高是蔣智賢3成53，打擊排行榜名列第十。

目前打擊率超過3成的20名打者，猿隊就占七人，兄弟也有五人，獅隊、悍將各四人，猿隊成晉3成01排名20。

各隊打者砲火凶猛，猿隊團隊打擊率高達3成54，投手當然吃大虧，四隊防禦率都超過5，兄弟5.34已是最佳數字，接著是猿隊5.39、悍將6.52、獅隊7.57。

投手防禦率排行榜共有十人上榜，兄弟洋投米蘭達2.66排名第一，猿隊卡本特3.11居次，王溢正4是本土投手最佳數字，翁瑋均6.85在排行榜墊底。