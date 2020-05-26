國小軟聯女子組／女壘輸女棒贏回來 長庚11人擊敗東園

女壘沒贏過台北市東園國小，轉換到女棒舞台，桃園市長庚國小今天(26日)以16：3拿下勝利，在國小軟式聯賽女子組勝場開張。

長庚昨天以10：14不敵埔里，今天對上東園爭取開胡，一開局就先以2安打、1失誤攻進2分，不過東園下半局也追回1分，長庚當機立斷第2局換上呂宥臻登板，而打線也在3局上自保送、失誤開啟超過一輪攻勢，東園雖更換投手仍無法止血，單局出現5次保送、3次失誤，長庚靠著李宥蓉1支安打就進帳6分。

東園3局下以2安打、2四死球追回2分，不過投手防線無法守住，長庚4局上一舉再海灌8分，最後以雙位分數差贏球。

長庚總教練石婕羚表示，昨天第一場熱身不足比較慌亂，今天關鍵在於打擊有發揮，投手表現也還不錯，尤其是小五投手呂宥臻中繼有壓制到對手，「她在壘球以二壘手為主，練棒球的動作算是四分之三投法，對方對她也不熟悉。」

長庚橫跨三到六年級生，其中六年級僅3人，每週練球時間不到8小時，今年在中小學女子壘球聯賽國小乙組拿下第四名，石婕羚說，這批選手其實平常也跟棒球隊一起練，對棒球並不陌生，加上剛打完壘球聯賽，得到不少自信，比較像個球隊，大家會互相幫忙。